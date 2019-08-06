Спикер Госдумы Вячеслав Володин едет в Волгоград

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-06T10:22:28+03:00

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Накануне выборов в Волгоград по традиции с рабочим визитом приедет председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он посетит Волгоград в среду, 7 августа 2019 года. Как сообщил «КП-Волгоград» собственный источник, спикер Госдумы прогуляется по набережной Волги, проведет совещание с губернатором и встретится с активом «Единой России». Также в программе однодневной рабочей поездки посещение Мамаева кургана, где идет реконструкция главного монумента. Вячеслав Володин посмотрит на Родину-мать в лесах и почтит память защитников Сталинграда. Встреча с волгоградскими партийцами пройдет в музее «Россия - моя история» в пойме Царицы. Для посетителей в этот день интерактивный парк будет закрыт. Автомобилистам также стоит приготовиться к пробкам по пути следования высокого гостя.

Напомним, Вячеслав Володин в Волгограде довольно частый гость, в Госдуме он представляет интересы четырех регионов, в том числе Волгоградской области. За последние три года был в городе-герое четыре раза. Последний раз - в марте 2018-го.

ИСТОЧНИК KP.RU