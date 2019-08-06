2019-08-06T10:22:28+03:00
Политика

Спикер Госдумы Вячеслав Володин едет в Волгоград

7 августа председатель российского парламента посетит город-герой с рабочим визитом
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Вячеслав Володин в Волгограде довольно частый гость.Вячеслав Володин в Волгограде довольно частый гость.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Накануне выборов в Волгоград по традиции с рабочим визитом приедет председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он посетит Волгоград в среду, 7 августа 2019 года. Как сообщил «КП-Волгоград» собственный источник, спикер Госдумы прогуляется по набережной Волги, проведет совещание с губернатором и встретится с активом «Единой России». Также в программе однодневной рабочей поездки посещение Мамаева кургана, где идет реконструкция главного монумента. Вячеслав Володин посмотрит на Родину-мать в лесах и почтит память защитников Сталинграда. Встреча с волгоградскими партийцами пройдет в музее «Россия - моя история» в пойме Царицы. Для посетителей в этот день интерактивный парк будет закрыт. Автомобилистам также стоит приготовиться к пробкам по пути следования высокого гостя.

Напомним, Вячеслав Володин в Волгограде довольно частый гость, в Госдуме он представляет интересы четырех регионов, в том числе Волгоградской области. За последние три года был в городе-герое четыре раза. Последний раз - в марте 2018-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наставник «Ротора» Игорь Меньщиков признал лучшим тренером июля
Житель Дагестана выехал на встречку и устроил смертельную аварию
Быстрее марафонцев: под Астраханью узбеки удирали от полиции по полям
В Дубовке объявили карантин по африканской чуме свиней
В Астрахани внук убил бабушку, которая заботилась о нем всю жизнь
Волгоградка отсудила у Сочинского парка компенсацию за сломанную на лестнице ногу
Из-за упавшего на дорогу дерева в аварии пострадал двухлетний ребенок
В центре Волгограда жестко столкнулись «Кадиллак» и «Приора»
Волгоградец предложил полицейскому 200 тысяч рублей и попался
В Волгограде МУП «Берегоукрепление» оштрафовали за разбитые причалы на 420 тысяч
Глава астраханского села присвоил деньги с ремонта тротуаров
Первым соперником «Ротора» в борьбе за Кубок России станет «Алания»
В Волгограде утвердили обвинение врачу-патологоанатому, подменившему органы умершего
Самые опасные профессии в Волгограде - почтальон и врач скорой
В Волгограде приступили к строительству новой дороги в ЖК «Санаторный»
Астраханец избил возлюбленную, зарезал и закопал в огороде
В команде «Ротора» появился новый защитник