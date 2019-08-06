Волгоградец предложил полицейскому 200 тысяч рублей и попался

СЕГОДНЯ 08:18 2019-08-06T11:57:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Взятка – это обоюдное преступление. То есть будет сидеть и тот, кто вымогает взятку, и тот, кто дает мзду. И в последнее время все больше уголовных дел как раз на тех, кто пытается откупиться деньгами от полицейских, приставов, следователей. В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя.

В отношении мужчины полицейские проводили процессуальную проверку. Было небезосновательное подозрение, что он причастен к мошенничеству в особо крупном размере. Волгоградец понимал, чем это может грозить, поэтому решил искать способ избежать расследования. Он обратился к оперативнику, который занимался его делом и предложил решить дело миром. Мир стоил 200 тысяч рублей. Силовик предупредил, что за это его могут посадить. Взятка – это преступление. Но в следующую встречу проситель все-таки принес деньги. Он не знал, что за его визитом наблюдает опергруппа. Как только он передал сумму, его задержали. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU