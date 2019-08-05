В Волгограде МУП «Берегоукрепление» оштрафовали за разбитые причалы на 420 тысяч

5 Авг. 22:46 2019-08-05T22:46:49+03:00

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В обновление Набережной Волгограда в последние годы вложили сотни миллионов рублей. И она действительно изменилась - восстановили причальные стенки, благоустроили террасы… Невооруженным глазом кажется, что все уже в порядке. Но специалисты Нижне-Волжского управления Ростехнадзора при проверке причалов опять нашли массу недочетов.

Еще в 2018-м году сотрудники ведомства выявили нарушения. Так, в районе центральной лестницы (между причалами 9-10) не заменили облицовочные плиты тумб на участке центральной лестницы спуска к воде, не восстановили лестничные площадки и покрытие из гранита. На стенке «Родимцева» не поставили пьезометры (по правому берегу Волги на участке «От оврага Крутого до устьевой части реки Пионерки»), у завода «Баррикады» нет перильного ограждения на парапете верхнего яруса подпорных стенок, не восстановлен ж/б парапет подпорной стенки нижнего яруса.

В январе 2019-го сотрудники ведомства опять нагрянули с проверкой. И что они увидели? Что ничего из предписаний не выполнено. За это и оштрафовали МУП «Берегоукрепление» на 420 тысяч рублей.

На предприятии с таким огромным штрафом не согласились и попытались его оспорить в Арбитражном суде. Но суд, изучив материалы дела, посчитал, что штраф выписан обоснованно.

- Учитывая повторность совершения правонарушения, отсутствие доказательств принятия мер по устранению нарушений, отсутствие доказательств тяжелого материального положения, суд не нашел оснований для снижения штрафа, - гласит вердикт.

ИСТОЧНИК KP.RU