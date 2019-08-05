2019-08-05T20:52:59+03:00
Происшествия

Глава астраханского села присвоил деньги с ремонта тротуаров

Чиновник украл порядка 200 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Астраханской области идет настоящая чистка в чиновничьих рядах: на взятках, откатах и воровстве бюджетных денег за последние месяцы поймали уже десятки власть имущих. Вот еще один пойдет под суд. В Икринянском районе на скамье подсудимых оказался глава села Трудфронт.

Как доказали следователи СУ СК по Астраханской области, этот чиновник решил нажиться на ремонте тротуаров. Он, как глава, заключил договор в фирмой на укладку тротуарной плитки и установку леерных ограждений. При этом компанию выбрал не абы какую, а принадлежащую дочери своего пособника.

Как вы понимаете, никто ничего не делал по этим контрактам. Зато фирма исправно получала из бюджета деньги за работу.

- В августе 2017 года и феврале 2018 года из местного бюджета перечислили деньги на расчетный счет организации. Этими деньгами глава с пособником распорядился по своему усмотрению, - гласит сообщение СУ СК по региону. - Итого они присвоили 196 тысяч рублей.

Кстати, к этому моменту украденные деньги глава в казну уже вернул. Но ответственности ему все равно не избежать. Прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве и передала дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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