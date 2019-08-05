Первым соперником «Ротора» в борьбе за Кубок России станет «Алания»

СЕГОДНЯ 20:10 2019-08-05T20:10:20+03:00

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Сегодня стало известно, кто станет первым соперником волгоградского «Ротора» в борьбе за Кубок России по футболу в этом сезоне. И это будет ФК «Алания» из Владикавказа. Именно эта кавказская команда смогла пробиться в следующий: она с разгромным счетом вырвала эту победу у астраханского «Волгаря».

Вечером 5 августа, в рамках 1/64 финала Кубка России по футболу «Алания» принимала у себя астраханский «Волгарь». Борьба, надо сказать, была нешуточной. Уже в первом тайме кавказцы сумели заколотить в ворота соперника три гола. А во втором тайме, несмотря на то, что «Алания» осталась в меньшинстве, забили еще один. В итоге игра закончилась со счетом 4-1 в пользу команды из столицы Северной Осетии.

Теперь «Алания» готовится противостоять «Ротору». Игра за Кубок с сине-голубыми состоится 21 августа, и пройдет во Владикавказе. Кстати, обе команду в 90-х блистали в высшей лиге, и у них давние счеты.

ИСТОЧНИК KP.RU