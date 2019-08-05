В Волгограде утвердили обвинение врачу-патологоанатому, подменившему органы умершего

СЕГОДНЯ 19:04 2019-08-05T19:12:46+03:00

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Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинение бывшему врачу-патологоанатому, которая подменяла органы умерших людей ради «правильных» диагнозов. Женщину вменяют статью «служебный подлог». Уголовное дело ее передали в суд.

Напомним, жуткие подробности о подмене органов и "мафии", которая процветала в Волгоградском патологоанатомическом бюро, вскрылись после того, как в мае 2018-го на получении откатов от своих работников поймали главврача Вадима Колченко. В числе пострадавших от этих горе-медиков оказалась семья Виталия Кептюхи. 33-летний мужчина скончался 2 января 2016-го. Он скончался от инфаркта миокарда. Но этот диагноз ему так и не поставили в больнице имени Фишера в Волжском, куда он попал. Его лечили от острого панкреатита, и не спасли. 4 января его тело привезли на вскрытие в патологоанатомическое бюро. Женщина-врач тоже решила поставить диагноз «наобум»: без всяких исследований она направила труп на захоронение. А в причине смерти написала - «токсический шок и левосторонняя нижнедолевая пневмония».

- После, чтобы избежать наказания и хоть как-то подтвердить данный диагноз, она собрала биологические материалы от трупов четырех неустановленных лиц. Эти данные и легли в основу заключения о причине смерти, оформленного соответствующим протоколом, - подтверждают теперь в областной прокуратуре. Свою вину врач признала лишь частично. но ответственности ей уже не избежать. Уголовное дело этого врача будет рассматривать Волжский городской суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/697149" frameborder="0"></iframe> Виталий Кептюха умер в больнице, не дождавшись помощи от врачей. На вскрытии патологоанатом подменил его органы на части тел четырех чужих людей.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU