2019-08-05T19:12:46+03:00
Происшествия

В Волгограде утвердили обвинение врачу-патологоанатому, подменившему органы умершего

Медик для установки диагноза скончавшемуся в больнице Виталию Кептюхе взяла органы с четырех чужих трупов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дело будут рассматривать в Волжском горсуде.Дело будут рассматривать в Волжском горсуде.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинение бывшему врачу-патологоанатому, которая подменяла органы умерших людей ради «правильных» диагнозов. Женщину вменяют статью «служебный подлог». Уголовное дело ее передали в суд.

Напомним, жуткие подробности о подмене органов и "мафии", которая процветала в Волгоградском патологоанатомическом бюро, вскрылись после того, как в мае 2018-го на получении откатов от своих работников поймали главврача Вадима Колченко. В числе пострадавших от этих горе-медиков оказалась семья Виталия Кептюхи. 33-летний мужчина скончался 2 января 2016-го. Он скончался от инфаркта миокарда. Но этот диагноз ему так и не поставили в больнице имени Фишера в Волжском, куда он попал. Его лечили от острого панкреатита, и не спасли. 4 января его тело привезли на вскрытие в патологоанатомическое бюро. Женщина-врач тоже решила поставить диагноз «наобум»: без всяких исследований она направила труп на захоронение. А в причине смерти написала - «токсический шок и левосторонняя нижнедолевая пневмония».

- После, чтобы избежать наказания и хоть как-то подтвердить данный диагноз, она собрала биологические материалы от трупов четырех неустановленных лиц. Эти данные и легли в основу заключения о причине смерти, оформленного соответствующим протоколом, - подтверждают теперь в областной прокуратуре. Свою вину врач признала лишь частично. но ответственности ей уже не избежать. Уголовное дело этого врача будет рассматривать Волжский городской суд.

Виталий Кептюха умер в больнице, не дождавшись помощи от врачей. На вскрытии патологоанатом подменил его органы на части тел четырех чужих людей.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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