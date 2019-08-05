2019-08-05T17:14:13+03:00
Общество

Самые опасные профессии в Волгограде - почтальон и врач скорой

Специалисты ФСС рассказали о производственном травматизме в регионе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Почтальонов подводят погода, бездорожье и собаки.Почтальонов подводят погода, бездорожье и собаки.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В 2018 году в Волгоградской области произошло 483 несчастных случая на производстве, в том числе 65 человек получили тяжелые травмы. По данным регионального отделения Фонда социального страхования, чаще всего во время ЧП на работе волгоградцы получают повреждения опорно-двигательного аппарата и черепно-мозговые травмы. На третьем месте - повреждения кожи и мягких тканей. Однако вопреки расхожему мнению, самые опасные профессии вовсе не связаны с опасными и вредными условиями труда. Чаще всего травмы в рабочее время получают почтальоны и врачи скорой медицинской помощи.

Самая травмоопасная профессия в регионе - почтальон. Разносить почту и пенсии приходится круглый год, в любую погоду. Гололед, падение - производственная травма. Опять же частный сектор, где почти в каждом дворе есть собака.

- Каждый год порядка десяти случаев производственных травм - это покусанные собаками почтальоны. Они все как под копирку. Меняются улица, дата, время, фамилия, а обстоятельства одни и те же, - рассказал «КП-Волгоград» начальник отдела страхования профессиональных рисков Волгоградского отделения ФСС РФ Денис Чечушков.

Не менее опасна работа в скорой медицинской помощи. Врачам нередко приходится сталкиваться с неадекватными пациентами, на них бросаются пьяницы и наркоманы. Хотя по официальному классификатору эта работа относится к самому низкому классу профессионального риска.

Нередко происходят травмы и в офисах. Высокие каблуки, лестница, неровная поверхность - как говорится, «упал, очнулся, гипс».

Тем не менее, в последние годы уровень производственного травматизма в регионе стабильно снижается. Из-за развитой промышленности Волгоградская область долгое время входила в первую семерку в стране по количеству пострадавших на производстве. Сейчас многие предприятия закрылись. Меньше стало и рабочих, и травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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