2019-08-05T17:07:53+03:00
Общество

В Волгограде приступили к строительству новой дороги в ЖК «Санаторный»

Дорога станет продолжением улицы Пожарского
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В ЖК «Санаторный» Кировского района Волгограда, который сегодня активно застраивается новыми многоэтажками, начали строить новую дорогу. Она станет продолжением улицы Пожарского и соединит улицы Григория Засекина и Закавказскую, Красных Командиров, Быстрова - с выходом на Вторую Продольную магистраль.

- Подрядная организация уже приступила в укладке основания для новой дороги. Одновременно выносят из-под магистрали коммуникации. До конца года здесь появится двухполосная дорога, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

В проекте, к слову, заложена не только новая проезжая часть, здесь оборудуют тротуары с пандусами, смонтируют освещение и проложат ливневую канализацию.

Напомним, что в 2019-м в Волгограде строят сразу несколько новых дорог. Кроме этой возводят двухполосную магистраль по улице Курсекова в Советском районе, а также дорогу по улице Хорошева от бульвара 30-летия Победы до Центра водных видов спорта в Дзержинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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