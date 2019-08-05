2019-08-05T16:38:21+03:00
Происшествия

Астраханец избил возлюбленную, зарезал и закопал в огороде

Убийцу отправили в колонию строгого режима на 11 лет
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ему всего-то 25 лет, а он уже переступил все грани. Курил, пил, употреблял наркотики, а в итоге под воздействием этой жуткой «смеси» убил молодую женщину. Следующие 11 лет за это он проведет за решеткой - в колонии строгого режима. Такой вердикт ему сегодня вынес суд Икринянского района Астраханской области.

Рассказали эту историю «КП-Волгоград» в астраханском следственном комитете. Произошло это в канун Рождества. Молодой мужчина отмечал праздник со своей бывшей девушкой, с которой встречались по молодости. Как водится, выпивали. Но парень «догонялся» еще и наркотиками. В какой-то момент между парочкой вспыхнула ссора. Мужчина принялся избивать возлюбленную. Когда она уже не могла подняться с пола, он ушел в сарай, взял там большой нож, вернулся и перерезал ей горло.

- После убийства он закопал тело прямо в своем огороде и ушел прогуляться, - говорят в СУ СК по Астраханской области.

Пока тот гулял, друг, который стал невольным свидетелем случившегося, вызвал полицию. Убийцу арестовали, едва он вернулся в дом.

- Тело девушки обнаружили на свежевскопанной грядке. Кроме того, при в сарае нашли расфасованное по пакетам наркотическое средство в крупном размере. Так что обвинительный приговор ему выносили по нескольким статьям в совокупности, -уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первым соперником «Ротора» в борьбе за Кубок России станет «Алания»
В Волгограде утвердили обвинение врачу-патологоанатому, подменившему органы умершего
Самые опасные профессии в Волгограде - почтальон и врач скорой
В Волгограде приступили к строительству новой дороги в ЖК «Санаторный»
В команде «Ротора» появился новый защитник
Танкисты на Прудбое устроили подводное плавание на глубине 5 метров
Прыгали с небезопасными парашютами: под суд идет руководство авиаклуба "Ястреб"
За найденный в лесу мешок марихуаны весом 30 килограммов волгоградец сядет на 9 лет
Коммунальщики убирают упавшие деревья с проезжей части и из дворов
В Волгограде 75-летию Великой Победы посвятят конкурс-фестиваль «Голоса Победы»
Найденную в лесу девочку не били и не насиловали, но она сильно истощена
На трассе Волгоград-Астрахань в аварии на встречке пострадал восьмилетний ребенок
В Волжском задержали курьера, собирающего для мошенников деньги у пенсионеров
В Волгограде к концу недели потеплеет до +30
«Ручку не спасли»: 7-летний мальчик в реанимации после ДТП на мосту Волжской ГЭС
Сто курсантов будут учиться выживать в Волгоградской области
В Астрахани власти по ошибке снесли частный дом
Момент жуткой аварии на мосту Волжской ГЭС попал на видео
Под Волгоградом лишенный прав водитель разбился, рухнув на «Ниве» с моста
В Волгограде на даче нашли 29 артиллерийских снарядов
В Астрахани на видео попал лебедь, спасающий от норки гнездо
В Дубовке вырежут свиней из-за африканской чумы
Экстренное предупреждение от МЧС: в Волгоградскую область ураган несет грозу и град
В Астрахани пьяный дебошир больше часа удерживал неотложку с пациентом
Парку «Эльтонский» присвоили статус биосферный заповедник