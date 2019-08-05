Астраханец избил возлюбленную, зарезал и закопал в огороде

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-05T16:38:21+03:00

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Ему всего-то 25 лет, а он уже переступил все грани. Курил, пил, употреблял наркотики, а в итоге под воздействием этой жуткой «смеси» убил молодую женщину. Следующие 11 лет за это он проведет за решеткой - в колонии строгого режима. Такой вердикт ему сегодня вынес суд Икринянского района Астраханской области.

Рассказали эту историю «КП-Волгоград» в астраханском следственном комитете. Произошло это в канун Рождества. Молодой мужчина отмечал праздник со своей бывшей девушкой, с которой встречались по молодости. Как водится, выпивали. Но парень «догонялся» еще и наркотиками. В какой-то момент между парочкой вспыхнула ссора. Мужчина принялся избивать возлюбленную. Когда она уже не могла подняться с пола, он ушел в сарай, взял там большой нож, вернулся и перерезал ей горло.

- После убийства он закопал тело прямо в своем огороде и ушел прогуляться, - говорят в СУ СК по Астраханской области.

Пока тот гулял, друг, который стал невольным свидетелем случившегося, вызвал полицию. Убийцу арестовали, едва он вернулся в дом.

- Тело девушки обнаружили на свежевскопанной грядке. Кроме того, при в сарае нашли расфасованное по пакетам наркотическое средство в крупном размере. Так что обвинительный приговор ему выносили по нескольким статьям в совокупности, -уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU