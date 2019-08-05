В команде «Ротора» появился новый защитник

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-05T16:22:18+03:00

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Сезон Олимп-Первенство ФНЛ 2019/2020 в разгаре, а в команде «Ротора» продолжаются рокировки. К счастью, не в тренерском штабе. Замены произошли в составе команды. На днях пресс-служба клуба сообщила, что «Ротор» вдруг (ну или не вдруг) покинул нападающий Александр Коротаев. Он ушел в команду «Чайка» из Песчаноперекопского, которая в этом году дебютировала в ФНЛ.

А сегодня еще одна новость - в составе сине-голубых пополнение: клуб подписал нового защитника. Теперь в «Роторе» будет играть Игорь Удалый.

Игорь - защитник с большим опытом. Он провел почти триста матчей в ФНЛ. Выступал за махачкалинское «Динамо», «Черноморец», «Луч-Энергию», «СКА-Хабаровск», «Оренбург». Играл и в высшей лиге - за «Анжи» в качестве «центрального защитника.

- С «Черноморец» становился победителем Второго дивизиона: 2007 (зона «Юг»). Победитель Первенства ФНЛ: 2017/2018 в составе «Оренбурга», - перечисляет список достижений Удалого пресс-служба «Ротора».

В общем, защиту сине-голубые укрепили. Напомним, сейчас «Ротор» уверенно вырвался в лидеры и держится на 4-м месте в турнирной таблице, уступая только «Химкам», «Томи» и ФК «Чертаново».

ИСТОЧНИК KP.RU