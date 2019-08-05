2019-08-05T16:01:52+03:00
Политика

Танкисты на Прудбое устроили подводное плавание на глубине 5 метров

Около 600 военнослужащих прошли обучение на вододроме
Екатерина МАЛИНИНА
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Танкисты на время стали "подводниками".Танкисты на время стали "подводниками".Фото: Андрей МИРЕЙКО
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На полигоне Прудбой учения происходят постоянно. После того, как там отгремели общероссийские учения по танковому биатлону свои навыки начали тренировать около 600 танкистов ЮВО. Они учились водить под водой.

Для начала в течение месяца военнослужащие прошли легководолазную подготовку, учились спасать коллег из затопленного танка, эвакуировались с помощью противогазов ИП-5. Также они сами оборудовали свои танки специальными воздуховодами для преодоления водных преград. Механики прошли водоем шириной более 100 метров и глубиной до 5 метров. Ориентировались специалисты по приборам.

Задействовали в обучении и остальных членов танкового экипажа. Они погружались на специальном вододроме. Глубина его около пяти метров. Причем под водой они выполняли задания: например, перенести трак гусеницы, установить или закрепить трос на буксировочном крюке танка.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, занятия под вождению под водой продлятся еще три недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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