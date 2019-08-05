Танкисты на Прудбое устроили подводное плавание на глубине 5 метров
На полигоне Прудбой учения происходят постоянно. После того, как там отгремели общероссийские учения по танковому биатлону свои навыки начали тренировать около 600 танкистов ЮВО. Они учились водить под водой.
Для начала в течение месяца военнослужащие прошли легководолазную подготовку, учились спасать коллег из затопленного танка, эвакуировались с помощью противогазов ИП-5. Также они сами оборудовали свои танки специальными воздуховодами для преодоления водных преград. Механики прошли водоем шириной более 100 метров и глубиной до 5 метров. Ориентировались специалисты по приборам.
Задействовали в обучении и остальных членов танкового экипажа. Они погружались на специальном вододроме. Глубина его около пяти метров. Причем под водой они выполняли задания: например, перенести трак гусеницы, установить или закрепить трос на буксировочном крюке танка.
Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, занятия под вождению под водой продлятся еще три недели.
ИСТОЧНИК KP.RU