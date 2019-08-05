2019-08-05T15:39:57+03:00
Происшествия

Прыгали с небезопасными парашютами: под суд идет руководство авиаклуба "Ястреб"

Им предстоит ответить за халатность
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчины ответят за халатность.Мужчины ответят за халатность.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Два года длилось расследование уголовного дела в отношении руководства авиационного клуба «Ястреб». Следователи отдела по расследованию особо важных дел Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации собрали доказательства вины начальника и замначальника организации. Теперь все документы передали в прокуратуру для подписи и передачи их в суд.

Поводом для возбуждения послужили массовые прыжки в 2016 году. На территорию клуба приехали кадеты из кадетской школы имени Сухого. 26 мальчишек и девчонок совершили прыжки с парашютами самолета АН-2. Впечатлений у ребят было море.

Но впоследствии оказалось, что сделали это с нарушениями. Претензий сначала было две: только один пилот в самолете, хотя по закону должно быть два, и отсутствие медосмотра перед полетом – вдруг у курсантов были противопоказания. Чуть позже эти два нарушения из дела ушли, а появилось совсем другое – парашюты, не соответствующие требованиям безопасности. Экспертизы это подтвердили.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если оно совершено группой лиц по предварительному сговору.

Кстати, сейчас идут активные разговоры о возрождении в свое время легендарного клуба. Возможно, в обновленной организации с требованиями безопасности проблем не возникнет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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