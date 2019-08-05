За найденный в лесу мешок марихуаны весом 30 килограммов волгоградец сядет на 9 лет

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-05T12:28:25+03:00

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Везунчиков много. Кто-то находит на дороге 50 рублей и радуется жизни, а кто-то мешок марихуаны и получает в довесок 9,5 лет колонии. В Волгоградском областном суде без изменения оставивли приговор 35-летнему волгоградцу.

Молодой человек гулял по лсу в районе хутора Страховский. Мужчина увидел спрятанный в кустах мешок, в котором оказалось 31 килограммов марихуаны и части растения конопли. Вместо того, чтобы уйти от этого места подальше или сдать «клад» полицейским, волгоградец решил на этом подзаработать. Он перепрятал товар, чтобы потом сбыть его в Даниловском районе через знакомых. Счастливчик упаковал часть травы в пакет и попросил знакомого отвезти в Даниловку. По дороге друга остановили и задержали полицейские. В этот же день основную часть находки обнаружили в тайнике у «счастливчика».

- Районный суд вынес приговор: 9 ,5 лет колонии строгого режима. Мужчина пытался его обжаловать: мол, «травку» только хранил, сбывать не собирался. Но следователям удалось доказать обратное. Областной суд оставил приговор в силе, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU