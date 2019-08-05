В Волгограде 75-летию Великой Победы посвятят конкурс-фестиваль «Голоса Победы»

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-05T12:03:58+03:00

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До Юбилея Победы еще 8 месяцев, но власти уже вовсю ломают голову над культурной программой – отметить такую дату надо очень достойно. В Волгограде по традиции в майские дни пройдут десятки мероприятий, посвященных Дню Победы. Одно из них - международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Голоса Победы».

Уже стартовал прием заявок от артистов, желающих не только показать свои таланты, но и побороться за призы. Сам фестиваль пройдет на сцене Дворца культуры Тракторозаводского района с 8 по 11 мая 2020 года. Поучаствовать могут коллективы, дуэты и сольные исполнители всех возрастов. Выбирать лучших будут в десяти номинациях: хореография, вокал, инструментальное творчество, декоративно-прикладное искусство, цирковое искусство, конкурс костюма, театральное мастерство и др. Заявиться на конкурс можно до 24 апреля 2020 года. Сделать это предлагают на сайте фестиваля. Там же предложат оплатить организационный взнос.

Бороться участники конкурса будут за денежные гранты, бесплатные поездки на международные конкурсы-фестивали организатора и подарки от партнеров. Но даже если уедут без призовых мест, то уж точно полные приятных впечатлений. Всех иногородних артистов пригласят на экскурсии по городу с посещением главных достопримечательностей. А Волгоград невероятно красив именно в майские дни, когда город утопает в сирени и алых флагах.

СПРАВКА «КП»

Официальный сайт конкурса-фестиваля: www.triumph-org.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU