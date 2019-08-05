Найденную в лесу девочку не били и не насиловали, но она сильно истощена

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-05T11:48:58+03:00

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За 16-летнюю Светлану Сорочинскую переживали все, кто слышал о ее пропаже. И вздохнули с облегчением, когда пришла новость, что девочку нашли. Ведь шансов, что в течение четырех дней выживет в лесу, было немного. Девочка сейчас находится в реанимационном отделение районной больницы. Она до сих пор в шоковом состоянии, сильно истощена и напугана. Рассказать подробно, что же с ней случилось, она не может. Как сообщают в СУ СК по Волгоградской области, никто в отношении ребенка противоправных действий не совершал. Так что появившиеся в соцсетях слухи о насилии, оказались лишь чьим-то домыслом.

Напомним, Светлана пропала 1 августа. Девочка приехала в село Раздоры Михайловского района из Мурманской области вместе с родителями. Девочка страдает тяжелым врожденным недугом, плохо ориентируется в пространстве, пугается чужих людей. Поэтому в отсутствии родителей за ней присматривала старшая сестра. Но Света отпросилась на минутку во двор и пропала. Родственники заявили об исчезновении ребенка в полицию.

Светлану нашли на другом берегу озера Богатое.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Служебная собака привела к лесу. Густую чащу с оврагами и ручьями сначала прочесывали 150 человек полиции, казаков и добровольцев. Через пару дней, когда Свету так и не нашли, группировку увеличили до 350 человек.

Днем 4 августа двое местных жителей, которые были в этот день на рыбалке на озере Богатое, услышали крики с другого берега. Они сообщили об этом поисковикам. Девочку нашли в зарослях кустарников. Один из полицейских поделился своей одеждой, чтобы согреть напуганного ребенка. Стражи порядка на лодке переправили ребенка к ожидающим на другом берегу поисковикам. Светлану отвезли в больницу. Сейчас она восстанавливает силы, с ней находятся близкие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/723971" frameborder="0"></iframe> Под Волгоградом на пятые сутки нашли пропавшую 16-летнюю девочку.Видео СУ СК по Волгоградской области. Отыскали подростка следователи-криминалисты Кирилл Живов (в лодке) и Дмитрий Янев.

ИСТОЧНИК KP.RU