На трассе Волгоград-Астрахань в аварии на встречке пострадал восьмилетний ребенок

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-05T10:21:31+03:00

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Самые тяжелые аварии происходят при обгоне. Скорость у обеих машин в этот момент высокая, и никакое железо не защитит от травм. В Ленинском районе ДТП произошло в трассе «Волгоград-Астрахань». 56-летний мужчина на «Рено Каптюр» около 12 часов дня воскресенья мчался в сторону Астрахани. Волгоградец решил обогнать тихохода и выехал на встречную полосу. Водитель не рассчитал маневр и расстояние до встречной машины. Он влетел в «Ниву Шевроле».

В столкновении пострадали водитель на кроссовере и его 8-летний пассажир. На место выехала «скорая» и сотрудники ГИБДД.

- Ребенка и взрослого с травмами доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ЧП, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Еще одна авария на встречной полосе случилась в Краснооктябрьском районе. 22-летний водитель на ВАЗ 2112 ехал по проспекту ленина в сторону 39-Гвардейской. Он не справился с управлением авто, машину вынесло на встречную полосу, где он врезался в «Шкоду Октавию». Водитель и его друг получил травмы. Сейчас они находятся в больнице на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU