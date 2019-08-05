В Волжском задержали курьера, собирающего для мошенников деньги у пенсионеров

СЕГОДНЯ 08:34 2019-08-05T08:34:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщения об очередных жертвах мошенников среди стариков появляются каждый день. К сожалению, старые люди слишком доверчивы. Поэтому отдают за жизнь и безопасность своих близких все нажитое за долгие годы. Найти аферистов очень сложно. Но в последнее время полицейским удается разыскать преступников. В Волжском в отдел доставили 52-летнего мужчину. Он зарабатывал на жизнь тем, что помогал мошенникам забирать деньги у пенсионеров. Пожилым людям звонили и сообщали о ДТП с участием их родственников, за решение дела миром старики платили от 20 до 200 тысяч. За деньгами приезжал волжанин и переводил на счет преступников.

- Сейчас пока известно о 8 эпизодах. Возможно, случаев было больше. Следователи выясняют, кто же организовывал звонки. Курьеру же грозит до 5 лет лишения свободы по статье «мошенничество», - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU