2019-08-05T08:34:02+03:00
Происшествия

В Волжском задержали курьера, собирающего для мошенников деньги у пенсионеров

Мужчине грозит реальный срок
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина причастен к 8 эпизодам мошенничества.Мужчина причастен к 8 эпизодам мошенничества.
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Сообщения об очередных жертвах мошенников среди стариков появляются каждый день. К сожалению, старые люди слишком доверчивы. Поэтому отдают за жизнь и безопасность своих близких все нажитое за долгие годы. Найти аферистов очень сложно. Но в последнее время полицейским удается разыскать преступников. В Волжском в отдел доставили 52-летнего мужчину. Он зарабатывал на жизнь тем, что помогал мошенникам забирать деньги у пенсионеров. Пожилым людям звонили и сообщали о ДТП с участием их родственников, за решение дела миром старики платили от 20 до 200 тысяч. За деньгами приезжал волжанин и переводил на счет преступников.

- Сейчас пока известно о 8 эпизодах. Возможно, случаев было больше. Следователи выясняют, кто же организовывал звонки. Курьеру же грозит до 5 лет лишения свободы по статье «мошенничество», - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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