2019-08-05T08:11:31+03:00
Общество

В Волгограде к концу недели потеплеет до +30

Но пару дней придется переждать непогоду
Екатерина МАЛИНИНА
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Потерпеть осталось совсем чуть-чуть.Потерпеть осталось совсем чуть-чуть.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Серое небо, ураганный ветер и срывающийся мелкий дождь. Согласитесь, совсем не волгоградский август. Но как говорят психологи, если вы не можете поменять ситуацию, примите ее. То есть берите зонты и одевайтесь потеплее. Правда, осенние вещи вам понадобятся ненадолго. Уже завтра ветер с 25 метров в секунду поутихнет до 6-11. Столбик термометра будет повышаться с каждым днем.

Как сообщают волгоградские метеорологи, уже в четверг будет +27, в пятницу +32. Так что вполне можете запланировать на выходные поездку за город на природу или дачные работы. Поднимутся и ночные температуры: с +12 до +18. Ветер поутихнет до 3-5 метров в секунду.

Ну а пока это райское время не наступило, будьте осторожны. Не ходите возле шатких конструкций. Не ставьте машины под деревьями или рекламными щитам. Не оставляйте окна дома открытыми. Если вы заметили обрыв проводов, позвоните в аварийную службу. Также круглосуточно работает телефон экстренных служб: 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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