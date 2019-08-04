Сто курсантов будут учиться выживать в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 14:21 2019-08-04T14:21:31+03:00

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Сто молодых курсантов, которые осваивают азы контрактной службы в Южном военном округе (ЮВО), отправили выживать в Волгоградскую область. Причем не в переносном смысле этого слова. Здесь они пройдут курса интенсивной общевойсковой подготовки с элементами «выживания» на базе отдельного учебного железнодорожного батальона. Кроме теории, они пройдут и, так называемую, «обкатку танками».

- Курсанты будут преодолевать огненно-штурмовую полосу, научатся готовить пищу в полевых условиях, и нести охрану и оборону полевого лагеря, оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений, - поясняют «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО. - Основное внимание в обучении будет уделено тактической, огневой, физической военно-медицинской подготовкам.

В командовании говорят, что такие курсы помогают максимально проверить уровень профподготовки военнослужащих, степень их мотивации и адаптации к непростым условиям службы. К слову, двести контрактников уже сейчас проходят этот «спецкурс» в Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU