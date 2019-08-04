В Астрахани власти по ошибке снесли частный дом

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-04T13:54:46+03:00

Дом хоть и был после пожара, но в нем были прописаны люди. И все-таки это была частная собственность. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Представьте картину: приезжает мужчина к дому, где он вырос, и который унаследовал от отца, а… дома нет. Его снесли. Прямо сюжет для ироничной комедии, только вот история эта из жизни одного астраханца. Нелепым случаем уже занялась астраханская прокуратура. И вот, что правоохранители рассказали «КП-Волгоград».

Дом по улице Трофимова 131-г в Астрахани - это был такой многоквартирный барак. Семья, которая жила в одном из помещений, долго пыталась признать его аварийным. Мужчина даже сам оплатил экспертизу, но дом признали лишь непригодным для жилья. Сын не выдержал и с семьей переехал, а в квартире остался пожилой отец. Но в ночь с 31 декабря на 1 января 2019-го в комнате, где жил старик, вспыхнул пожар. Пенсионер погиб. От дома остались только стены да каменная печь. Ремонт требовал больших денег, поэтому восстанавливать сын начал потихоньку. Первым делом вернул в дом газ и свет, которые отключили во время пожара. А когда приехал вновь, на месте дома зияло пустое место.

Выяснилось, что помещение, в котором прописан сам мужчина и его семья, снесли вместе с соседним по ошибке. Заказчиком этого демонтажа стал муниципалитет. Только они заказали снести дом №133, а подрядчик «загреб» и дом №131 заодно, видимо, посчитав эти строения, как относящиеся к одному домовладению.

Прокуратура Астраханской области направила материалы проверки в ГУ МВД по региону для заведения уголовного дела по статье «умышленное уничтожение чужого имущества».

- А за то, что администрация МО «Город Астрахань» не рассмотрела вопрос о возможности изъятия жилого помещения и доли земельного участка у собственника, прокуратура вынесли главе представление. Вопрос взят на контроль, - добавляют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU