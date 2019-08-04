2019-08-04T11:55:59+03:00
Происшествия

Под Волгоградом лишенный прав водитель разбился, рухнув на «Ниве» с моста

А в Калачевском районе два парня погибли в иномарке, которая врезалась в столб
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото из архива КП.Фото из архива КП.
Изменить размер текста:

Минувшие сутки, 3 августа, выдались особенно аварийными: на волгоградских дорогах погибли пять (!) человек. И все по вине нерадивых водителей, которые думают, что правила дорожного движения им не писаны. Печальные известия стали поступать рано утром. Сначала сообщили о жутком ДТП в Октябрьском районе Волгоградской области. Там разбился насмерть 31-летний мужчина.

- Это произошло примерно в половине пятого утра на дороге «Октябрьский–хутор Шебалино». 31-летний водитель мчался на своей «Ниве» в сторону хутора Антонов. Он сел за руль, несмотря на то, что его ранее лишили права управления. Да еще и пассажиров с собой взял. На мосту через реку Аксай он не справился с управлением, и машина на полном ходу снесла ограждение и рухнула вниз, где перевернулась. Водитель скончался на месте. Двоих его пассажиров увезли в больницу, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

В шесть утра еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в поселке Октябрьский Калачевского района. 35-летний водитель на своем «Хонда Аккорд» летел по поселку, напротив рынка не справился с управлением и врезался в фонарный столб, а потом перевернулся. Удар был таким, что машину смяло в гармошку.

- Двое 28-летних пассажиров скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель госпитализирован, - сообщают в ведомстве.

Днем еще два человека погибли в массовой аварии на мосту Волжской ГЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде на даче нашли 29 артиллерийских снарядов
В Астрахани на видео попал лебедь, спасающий от норки гнездо
В Дубовке вырежут свиней из-за африканской чумы
Экстренное предупреждение от МЧС: в Волгоградскую область ураган несет грозу и град
В Астрахани пьяный дебошир больше часа удерживал неотложку с пациентом
Парку «Эльтонский» присвоили статус биосферный заповедник
«Ротор» выиграл на выезде у «Краснодара-2»
Пострадавшую в ДТП с автобусом перевезут из Ставрополя в Волгоград
Гречка, 7Б и Хлеб: программа молодежного фестиваля Берег 2019 в Волгограде
В Волжском разыскивают очевидцев смертельного ДТП на трамвайных путях
Тарифы на коммуналку в Астрахани предложили поднять на 5,3%
В Волгограде соседи «сдали» воровавшего воду владельца особняка
В Волгоградской области иномарка перевернулась на мосту: водитель погиб
В начале августа отключат горячую воду в шести районах Волгограда
Сбежал с оторванной рукой: мажор без прав на «Ауди» насмерть сбил пешехода в Волгограде
В Волгограде закрыли лагерь бардов
Полицейские на ночь прервали поиски пропавшего под Волгоградом ребенка
Волгоградский подрядчик потратил деньги фонда капремонта на дом у моря
Идут ливни с грозой и градом: коммунальщики Волгограда в режиме боевой готовности
11 волгоградцев ранено и 1 погиб в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обвиняемый в подмене органов патологоанатом Волгограда попал в больницу
В Астрахани поймали маньяка, грабившего женщин
Одна в дерево, вторая - в кювет: под Волгоградом разбились две «семерки»
На юге Волгограда водитель фуры протаранил иномарку: женщина погибла, двое - в больнице
В Волгограде ищут водителя, насмерть сбившего пешехода
Поиски пропавшей в лесу 16-летней волгоградки остановили до утра