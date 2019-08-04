Под Волгоградом лишенный прав водитель разбился, рухнув на «Ниве» с моста

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-04T11:55:59+03:00

А в Калачевском районе два парня погибли в иномарке, которая врезалась в столб

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Минувшие сутки, 3 августа, выдались особенно аварийными: на волгоградских дорогах погибли пять (!) человек. И все по вине нерадивых водителей, которые думают, что правила дорожного движения им не писаны. Печальные известия стали поступать рано утром. Сначала сообщили о жутком ДТП в Октябрьском районе Волгоградской области. Там разбился насмерть 31-летний мужчина.

- Это произошло примерно в половине пятого утра на дороге «Октябрьский–хутор Шебалино». 31-летний водитель мчался на своей «Ниве» в сторону хутора Антонов. Он сел за руль, несмотря на то, что его ранее лишили права управления. Да еще и пассажиров с собой взял. На мосту через реку Аксай он не справился с управлением, и машина на полном ходу снесла ограждение и рухнула вниз, где перевернулась. Водитель скончался на месте. Двоих его пассажиров увезли в больницу, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

В шесть утра еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в поселке Октябрьский Калачевского района. 35-летний водитель на своем «Хонда Аккорд» летел по поселку, напротив рынка не справился с управлением и врезался в фонарный столб, а потом перевернулся. Удар был таким, что машину смяло в гармошку.

- Двое 28-летних пассажиров скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель госпитализирован, - сообщают в ведомстве.

Днем еще два человека погибли в массовой аварии на мосту Волжской ГЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU