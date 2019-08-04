В Волгограде на даче нашли 29 артиллерийских снарядов
Тысячи снарядов ежегодно, вот уже 76 лет, находят на территории Волгоградской области. И сколько еще хранит наша земля опасных находок после ожесточенных сталинградских боев, неизвестно. На днях один из дачников в СНТ Малиновка наткнулся на целый арсенал оружия.
Мужчина наткнулся на снаряды, когда копал котлован на участке частного домовладения. Он тут же вызвал правоохранителей, а те - в военный комиссариат. Специалисты группы разминирования, которых вызвали на место ЧП, откопали на участке 29 снарядов, все они были квалифицированы, как 45-мм артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Эксперты полагают, что на этом месте во время войны располагался блиндаж.
- Саперы извлекли боеприпасы и транспортировали на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили их путем подрыва накладным зарядом, - отчитываются в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) Минобороны.
По данным военных, только в этом году специалисты группы разминирования соединения ЮВО уничтожили уже более 1 тысячи боеприпасов времен ВОВ различного калибра.
ИСТОЧНИК KP.RU