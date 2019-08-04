2019-08-04T10:45:05+03:00
Общество

В Астрахани на видео попал лебедь, спасающий от норки гнездо

Борьбу за жизнь засняли в астраханском заповеднике
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Астраханского заповедника.Фото Астраханского заповедника.
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Редкие кадры смогли запечатлеть сотрудники Астраханского государственного заповедника на Обжоровском участке: на видео попал лебедь-шипун, отчаянно защищающий свое потомство.

На кадрах, которые засняла фотоловушка, видно, как к гнезду с лебединой кладкой под покровом ночи подбирается американская норка. Яйца - ее любимое лакомство и она только и ждет момента, как бы похитить его. Но отважный лебедь на чеку и днем, и ночью: он встает на дыбы и прогоняет норку шипением и ударами крыльев. За эти «грозные звуки» прекрасных лебедей и называют «шипуны».

Лебедь-шипун грудью становится на защиту гнезда.Автор: Алексей Кашин

- Гнездовой период трудное и, пожалуй, самое опасное время в жизни лебедя-шипуна. При агрессии на птиц, они не только не бросают гнездо или беспомощный выводок, но и самоотверженно его защищают. Родитель «отводит» опасность от гнезда, отвлекая внимание преследователя на себя, - рассказывают в Астраханском заповеднике.

Кстати, шипуны живут парами и оба родителя заботятся о потомстве: самочка высиживает, a самец охраняет территорию. Говорят, желающих потревожить их гнездо здесь немало. Кроме норки к этой лебединой семье уже наведалась и Болотная черепаха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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