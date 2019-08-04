2019-08-04T10:08:26+03:00
Происшествия

В Дубовке вырежут свиней из-за африканской чумы

В Волгоградской области очередная вспышка опасного заболевания
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На территории Волгоградской области зарегистрирована очередная вспышка АЧС (африканской чумы свиней). На этот раз инфекционное заболевание обнаружили в одном из хозяйств в Дубовском районе. Согласно постановлению, подписанному и.о. губернатора Волгоградской области Евгением Харичкиным, уничтожению подлежат все свинью, попавшие в зону отчуждения - в радиусе 5 километров от очага АЧС. Владельцам животных, на основании этого же документа, распорядились возместить ущерб, который они понесут из-за вынужденных мер безопасности.

Напомним, что это уже второй случай вспышки АЧС в этом году на территории Волгоградской области. Первый раз был зафиксирован все в том же Дубовском районе. И у специалистов Россельхознадзора возникла масса претензий к работе волгоградских ветеринаров по ликвидации очага этого опасного заболевания. Мало того, что зараженных свиней не сожгли, как требуют меры безопасности, а закопали в землю, что категорически делать нельзя. Причем зараженные туши вывезли за пределы карантинной зоны. Вопреки запретам в поселке, где обнаружили вирус АЧС, жители продолжали выпас скота. Ветеринары не закрыли въезд в карантинную зону и выпускали без дезобработки.

- Меры, принимаемые ветслужбой Волгоградской области, не способствуют улучшению эпизоотической ситуации, создавая тем самым предпосылки для возможного распространения данного особо опасного инфекционного заболевания на территории региона, - гласило сообщение Россельхознадзора.

И вот результат - вторая вспышка АЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Волгоградом лишенный прав водитель разбился, рухнув на «Ниве» с моста
В Волгограде на даче нашли 29 артиллерийских снарядов
В Астрахани на видео попал лебедь, спасающий от норки гнездо
Экстренное предупреждение от МЧС: в Волгоградскую область ураган несет грозу и град
В Астрахани пьяный дебошир больше часа удерживал неотложку с пациентом
Парку «Эльтонский» присвоили статус биосферный заповедник
«Ротор» выиграл на выезде у «Краснодара-2»
Пострадавшую в ДТП с автобусом перевезут из Ставрополя в Волгоград
Гречка, 7Б и Хлеб: программа молодежного фестиваля Берег 2019 в Волгограде
В Волжском разыскивают очевидцев смертельного ДТП на трамвайных путях
Тарифы на коммуналку в Астрахани предложили поднять на 5,3%
В Волгограде соседи «сдали» воровавшего воду владельца особняка
В Волгоградской области иномарка перевернулась на мосту: водитель погиб
В начале августа отключат горячую воду в шести районах Волгограда
Сбежал с оторванной рукой: мажор без прав на «Ауди» насмерть сбил пешехода в Волгограде
В Волгограде закрыли лагерь бардов
Полицейские на ночь прервали поиски пропавшего под Волгоградом ребенка
Волгоградский подрядчик потратил деньги фонда капремонта на дом у моря
Идут ливни с грозой и градом: коммунальщики Волгограда в режиме боевой готовности
11 волгоградцев ранено и 1 погиб в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обвиняемый в подмене органов патологоанатом Волгограда попал в больницу
В Астрахани поймали маньяка, грабившего женщин
Одна в дерево, вторая - в кювет: под Волгоградом разбились две «семерки»
На юге Волгограда водитель фуры протаранил иномарку: женщина погибла, двое - в больнице
В Волгограде ищут водителя, насмерть сбившего пешехода
Поиски пропавшей в лесу 16-летней волгоградки остановили до утра