В Дубовке вырежут свиней из-за африканской чумы

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-04T10:08:26+03:00

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На территории Волгоградской области зарегистрирована очередная вспышка АЧС (африканской чумы свиней). На этот раз инфекционное заболевание обнаружили в одном из хозяйств в Дубовском районе. Согласно постановлению, подписанному и.о. губернатора Волгоградской области Евгением Харичкиным, уничтожению подлежат все свинью, попавшие в зону отчуждения - в радиусе 5 километров от очага АЧС. Владельцам животных, на основании этого же документа, распорядились возместить ущерб, который они понесут из-за вынужденных мер безопасности.

Напомним, что это уже второй случай вспышки АЧС в этом году на территории Волгоградской области. Первый раз был зафиксирован все в том же Дубовском районе. И у специалистов Россельхознадзора возникла масса претензий к работе волгоградских ветеринаров по ликвидации очага этого опасного заболевания. Мало того, что зараженных свиней не сожгли, как требуют меры безопасности, а закопали в землю, что категорически делать нельзя. Причем зараженные туши вывезли за пределы карантинной зоны. Вопреки запретам в поселке, где обнаружили вирус АЧС, жители продолжали выпас скота. Ветеринары не закрыли въезд в карантинную зону и выпускали без дезобработки.

- Меры, принимаемые ветслужбой Волгоградской области, не способствуют улучшению эпизоотической ситуации, создавая тем самым предпосылки для возможного распространения данного особо опасного инфекционного заболевания на территории региона, - гласило сообщение Россельхознадзора.

И вот результат - вторая вспышка АЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU