2019-08-04T09:34:50+03:00
Общество

Экстренное предупреждение от МЧС: в Волгоградскую область ураган несет грозу и град

Прогноз синоптиков не утешает - ливни с градом и сильный ветер
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцы, будьте осторожны во время ненастья.Волгоградцы, будьте осторожны во время ненастья.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Это воскресенье, 4 августа, волгоградцам советуют провести, не выходя из дома: на всей территории Волгоградской области будет бушевать непогода. В региональном управлении МЧС выдали экстренное предупреждение: к нам движется грозовой циклон. И, если верить волгоградским синоптикам, уже к вечеру 4 августа и до конца суток, а также ночью и днём 5 августа местами по Волгоградской области пройдут сильные дожди, ливни с грозой, местами с градом. А порывы шквалистого ветра будут достигать 23-28 метров в секунду.

- Соблюдайте меры безопасности: при парковке машин выбирайте места вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. Не стойте под старыми деревьями. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним, - необходимо сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60, - советуют ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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