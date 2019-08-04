В Астрахани пьяный дебошир больше часа удерживал неотложку с пациентом

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-04T09:11:11+03:00

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Случаи, когда из-за нерадивых водителей карета «скорой» помощи задерживается в пути - не редкость. То дорогу во дворе перекроют, то на магистрали не пропустят. Но в Астрахани неотложку с пациентом, буквально, взял в заложники пьяный маргинал. Мужчина больше часа удерживал машину с пациентом на одной из улиц.

В тот день, 2 августа, «скорая» прибыла по вызову на улицу Космонавтов в Астрахани. И уже забрали пациента, чтобы отвезти его в больницу, как дорогу машине перегородил неадекватный мужчина с бутылкой водки в руке. Он стучал по карете, а потом и вовсе залез на подножку и схватился за проблесковый маячок. Астраханец не реагировал на просьбы, более того в ответ орал на весь двор и на медиков нецензурной бранью. Так длилось до тех пор, пока по вызову диспетчера скорой помощи на место не прибыл наряд полиции.

В Астрахани дебошир больше часа удерживал скорую помощь с пациентом.Автор: Дамир

- Нетрезвый мужчина, завидев участкового, попытался сбежать, но его догнали и задержали. Нарушителем оказался местный 34-летний житель. Его доставили в отдел полиции и составили на него административный протокол по факту мелкого хулиганства, сопряжённого с неповиновением законному требования представителя власти. В ближайшее время Советским районным судом ему будет назначено наказание, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU