2019-08-04T08:36:31+03:00
Общество

Парку «Эльтонский» присвоили статус биосферный заповедник

Соответствующее решение приняли в Париже
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгоградской области появился еще один биосферный заповедник. Столь высокий статус получил парк «Эльтонский». Соответствующее решение было принято в Париже на сессии международного Координационного совета программы «Человек и биосфера».

Еще в начале 2019-го волгоградские власти направили заявку на включение парка «Эльтонский» (в границах Венгеловского, Приозерного, Степновского и Эльтонского сельских поселений Палласовского района) во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. И сейчас получили одобрение. Это уже второй парк с таким статусом в нашем регионе: первым была Волго-Ахтубинская пойма.

- Новый статус дает дополнительные возможности для обеспечения сохранности природных объектов, уникальной биологической системы территории, - поясняют «КП-Волгоград» в администрации региона. - Также он позволяет развивать экологический туризм и народные промыслы.

Сейчас в парке «Эльтонский» встречается около 600 видов растений и более 330 видов животных. Среди них 265 видов птиц, в том числе краснокнижных, — почти половина птичьего разнообразия Европы. Здесь пересекаются миграционные пути пернатых, поэтому Приэльтонье признано ключевой орнитологической территорией международного значения и перспективным участком «Изумрудной Сети».

ИСТОЧНИК KP.RU

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