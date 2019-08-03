«Ротор» выиграл на выезде у «Краснодара-2»

СЕГОДНЯ 20:30 2019-08-03T22:08:32+03:00

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В субботу, 3 августа, волгоградский «Ротор» на выезде встречался с «Краснодаром-2». Матч шестого тура Олимп - Первенства ФНЛ прошел на стадионе Академии футбольного клуба «Краснодар» и завершился победой сине-голубых. Счет – 0:1 в пользу «Ротора».

Поначалу игра была довольно вялой, но к середине первого тайма оживилась. Счет на 35-й минуте открыл Камиль Муллин. Сине-голубые смогли удержать минимальное преимущество до последних минут.

По итогам шести стартовых туров сезона 2019/2020 в активе волгоградской команды четыре победы, одна ничья и одно поражение. С 13-ю очками «Ротор» закрепился в четверке лидеров.

Краснодар-2 - Ротор : послематчевая пресс-конференция. Игорь Меньщиков.Послематчевая пресс-конференция

Следующий матч «Ротор» снова проведет на выезде - 9 августа сине-голубые сыграют в Москве с «Араратом». Болельщиков ждут на «Волгоград Арене» 18 августа в 19.00 на матче с «Шинником».

Краснодар-2 Ротор : послематчевая пресс-конференция. Фоменко.Послематчевая пресс-конференция

«Краснодар-2» - «Ротор» - 0:1 (0:1)

«Краснодар-2»: Адамов, Таранов (к), Мартынов (Бородин, 41), Марков, Ивашин, Мацукатов, Кайо, Уткин (Жигулев, 73), Воротников (Сабуа, 46), Сергеев (Сперцян, 60), Онугха (Кутовой, 68).

«Ротор»: Нестеренко, Пискунов, Байрыев (к), Хомуха, Ненахов, Султонов (Лобкарёв, 70), Фатуллаев, Шарипов (Алейник, 70), Горбунов (Янушковский, 73), Булия (Николаев, 79), Муллин.

Голы: Муллин, 35

Предупреждения: Кайо, 66; Мацукатов, 77; Сперцян, 90 — Булия, 18; Муллин, 45; Алейник, 90+1.

Краснодар. Стадион Академии ФК «Краснодар»

ИСТОЧНИК KP.RU