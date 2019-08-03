Пострадавшую в ДТП с автобусом перевезут из Ставрополя в Волгоград
Волгоградку, пострадавшую в страшной аварии грузовика и рейсового автобуса на Ставрополье, 4 августа перевезут в Волгоградскую областную больницу. У женщины ожог роговицы глаза. Сейчас она находится в больнице села Дивное. Из медучреждения уже выписали двоих мальчишек, которые вместе с мамой буквально чудом выжили в этом ДТП. Вместе с бабушкой и дедушкой они отправились в Ставрополь, где в больнице находится их мать. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.
В больницах Ставропольского края сейчас находятся девять волгоградцев. Часть – в селе Дивное, двое – в краевой больнице Ставрополя, еще трое – в больнице скорой медицинской помощи. Каждую семью взяли под социальный патронаж. Всех пострадавших в ДТП жителей Волгоградской области навестили чиновники - губернатор отправил туда сотрудников комитета соцзащиты для оказания помощи раненым.
Алексей Завражин о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье волгоградцев.
- Поработали с пострадавшими, выяснили их самочувствие, рассказали, как будет организовано дальнейшее сопровождение и здесь, и потом, когда они вернутся домой. Если будет необходимость, поможем доставить всех пострадавших в ДТП в Волгоград, где они будут проходить дальнейшую реабилитацию, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» заместитель руководителя областного комитета соцзащиты Алексей Завражин.
Напомним, страшное ДТП произошло в Ставропольском крае среди ночи в пятницу 2 августа. На трассе столкнулись автобус и грузовик с цементом. В автобусе было 26 человек: 5 погибли, 20 пострадали. Среди раненых 11 волгоградцев, в том числе четверо детей (список пострадавших в ДТП жителей Волгоградской области)
В столкновении грузовика и автобуса Ставрополь-Волгоград погибли 5 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU