2019-08-03T19:48:44+03:00
Общество

Пострадавшую в ДТП с автобусом перевезут из Ставрополя в Волгоград

Всех раненых в аварии взяли под социальный патронаж
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Автобус улетел в кювет и перевернулся. Фото ПАСС СК.Автобус улетел в кювет и перевернулся. Фото ПАСС СК.
Изменить размер текста:

Волгоградку, пострадавшую в страшной аварии грузовика и рейсового автобуса на Ставрополье, 4 августа перевезут в Волгоградскую областную больницу. У женщины ожог роговицы глаза. Сейчас она находится в больнице села Дивное. Из медучреждения уже выписали двоих мальчишек, которые вместе с мамой буквально чудом выжили в этом ДТП. Вместе с бабушкой и дедушкой они отправились в Ставрополь, где в больнице находится их мать. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

В больницах Ставропольского края сейчас находятся девять волгоградцев. Часть – в селе Дивное, двое – в краевой больнице Ставрополя, еще трое – в больнице скорой медицинской помощи. Каждую семью взяли под социальный патронаж. Всех пострадавших в ДТП жителей Волгоградской области навестили чиновники - губернатор отправил туда сотрудников комитета соцзащиты для оказания помощи раненым.

Алексей Завражин о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье волгоградцев.

- Поработали с пострадавшими, выяснили их самочувствие, рассказали, как будет организовано дальнейшее сопровождение и здесь, и потом, когда они вернутся домой. Если будет необходимость, поможем доставить всех пострадавших в ДТП в Волгоград, где они будут проходить дальнейшую реабилитацию, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» заместитель руководителя областного комитета соцзащиты Алексей Завражин.

Напомним, страшное ДТП произошло в Ставропольском крае среди ночи в пятницу 2 августа. На трассе столкнулись автобус и грузовик с цементом. В автобусе было 26 человек: 5 погибли, 20 пострадали. Среди раненых 11 волгоградцев, в том числе четверо детей (список пострадавших в ДТП жителей Волгоградской области)

В столкновении грузовика и автобуса Ставрополь-Волгоград погибли 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гречка, 7Б и Хлеб: программа молодежного фестиваля Берег 2019 в Волгограде
В Волжском разыскивают очевидцев смертельного ДТП на трамвайных путях
Тарифы на коммуналку в Астрахани предложили поднять на 5,3%
В Волгограде соседи «сдали» воровавшего воду владельца особняка
В Волгоградской области иномарка перевернулась на мосту: водитель погиб
В начале августа отключат горячую воду в шести районах Волгограда
Сбежал с оторванной рукой: мажор без прав на «Ауди» насмерть сбил пешехода в Волгограде
В Волгограде закрыли лагерь бардов
Полицейские на ночь прервали поиски пропавшего под Волгоградом ребенка
Волгоградский подрядчик потратил деньги фонда капремонта на дом у моря
Идут ливни с грозой и градом: коммунальщики Волгограда в режиме боевой готовности
11 волгоградцев ранено и 1 погиб в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обвиняемый в подмене органов патологоанатом Волгограда попал в больницу
В Астрахани поймали маньяка, грабившего женщин
Одна в дерево, вторая - в кювет: под Волгоградом разбились две «семерки»
На юге Волгограда водитель фуры протаранил иномарку: женщина погибла, двое - в больнице
В Волгограде ищут водителя, насмерть сбившего пешехода
Поиски пропавшей в лесу 16-летней волгоградки остановили до утра