Гречка, 7Б и Хлеб: программа молодежного фестиваля Берег 2019 в Волгограде

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-03T18:02:57+03:00

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Сюрпризом для молодежи к 430-му дню рождения Волгограда станет большой молодежный фестиваль Берег – 2019, который пройдет 24 августа 2019 в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена». В программе фестиваля - 13 тематических площадок, лекции и мастер-классы от успешных и талантливых людей, лучшие волгоградские группы, а также ставшая знаменитостью в 17 лет певица Гречка, группа 7Б и Иван Демьян, и на закуску группа Хлеб. Здесь же разрисуют граффити троллейбус и автомобили, покажут танцевальный перформанс, выложат картину из крышек от пластиковых бутылок, откроют зону киберспорта, хип-хоп и театральную сцены. Начало уличного молодежного фестиваля 24 августа в 10.00, продлится веселье до 23.00. Вход свободный.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, музыканты будут выступать сразу на нескольких площадках. Гречка, 7Б, Хлеб и местные группы Atika, Night live project, The Puhoviks, Drama Queen, dj G, Zombie cats и другие появятся на главной сцене. На малой сцене устроят «квартирник» молодые волгоградские музыканты - Neon, рок-руппа Эдо и многие другие, кто станет для гостей фестиваля настоящим открытием.

Так что хлеба и зрелищ в этот день будет предостаточно.

Полная программа праздничных мероприятий на День города 2019 в Волгограде с 24 августа по 15 сентября

ИСТОЧНИК KP.RU