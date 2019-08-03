2019-08-03T18:02:57+03:00
Досуг

Гречка, 7Б и Хлеб: программа молодежного фестиваля Берег 2019 в Волгограде

24 августа 2019 в парке Победы напротив Волгоград Арены на фестивале Берег откроются 13 тематических площадок и выступят знаменитые исполнители и группы [программа мероприятий фестиваля]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Молодежь в парке Победы ждет 12-часовой музыкальный нон-стоп.Молодежь в парке Победы ждет 12-часовой музыкальный нон-стоп.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

Сюрпризом для молодежи к 430-му дню рождения Волгограда станет большой молодежный фестиваль Берег – 2019, который пройдет 24 августа 2019 в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена». В программе фестиваля - 13 тематических площадок, лекции и мастер-классы от успешных и талантливых людей, лучшие волгоградские группы, а также ставшая знаменитостью в 17 лет певица Гречка, группа 7Б и Иван Демьян, и на закуску группа Хлеб. Здесь же разрисуют граффити троллейбус и автомобили, покажут танцевальный перформанс, выложат картину из крышек от пластиковых бутылок, откроют зону киберспорта, хип-хоп и театральную сцены. Начало уличного молодежного фестиваля 24 августа в 10.00, продлится веселье до 23.00. Вход свободный.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, музыканты будут выступать сразу на нескольких площадках. Гречка, 7Б, Хлеб и местные группы Atika, Night live project, The Puhoviks, Drama Queen, dj G, Zombie cats и другие появятся на главной сцене. На малой сцене устроят «квартирник» молодые волгоградские музыканты - Neon, рок-руппа Эдо и многие другие, кто станет для гостей фестиваля настоящим открытием.

Так что хлеба и зрелищ в этот день будет предостаточно.

Полная программа праздничных мероприятий на День города 2019 в Волгограде с 24 августа по 15 сентября

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пострадавшую в ДТП с автобусом перевезут из Ставрополя в Волгоград
В Волжском разыскивают очевидцев смертельного ДТП на трамвайных путях
Тарифы на коммуналку в Астрахани предложили поднять на 5,3%
В Волгограде соседи «сдали» воровавшего воду владельца особняка
В Волгоградской области иномарка перевернулась на мосту: водитель погиб
В начале августа отключат горячую воду в шести районах Волгограда
Сбежал с оторванной рукой: мажор без прав на «Ауди» насмерть сбил пешехода в Волгограде
В Волгограде закрыли лагерь бардов
Полицейские на ночь прервали поиски пропавшего под Волгоградом ребенка
Волгоградский подрядчик потратил деньги фонда капремонта на дом у моря
Идут ливни с грозой и градом: коммунальщики Волгограда в режиме боевой готовности
11 волгоградцев ранено и 1 погиб в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обвиняемый в подмене органов патологоанатом Волгограда попал в больницу
В Астрахани поймали маньяка, грабившего женщин
Одна в дерево, вторая - в кювет: под Волгоградом разбились две «семерки»
На юге Волгограда водитель фуры протаранил иномарку: женщина погибла, двое - в больнице
В Волгограде ищут водителя, насмерть сбившего пешехода
Поиски пропавшей в лесу 16-летней волгоградки остановили до утра