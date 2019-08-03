В Волжском разыскивают очевидцев смертельного ДТП на трамвайных путях

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-03T16:45:43+03:00

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Следователи просят откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина в Волжском. Как удалось установить, происшествие случилось около 11.07 утра 28 июня 2018 года. У остановки «Ровесник» на улице Карбышева сбили 65-летнюю пенсионерку. Что это было за транспортное средство неизвестно, но точно не трамвай, хотя женщину обнаружили на линии электротранспорта. Она лежала поперек рельсов, но без следов переезда трамваем. В тот же день пострадавшая умерла в больнице имени Фишера.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, уголовное дело ведет следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по области. Всех, кто видел, как случилось ДТП или знает об обстоятельствах произошедшего, просят рассказать об этом следователю по особо важным делам Надежде Андреевне Ануфриевой по телефону (8442) 30-41-75 или в ГСУ по адресу: Волгоград, ул. Голубинская, 5, каб. 35к.

ИСТОЧНИК KP.RU