2019-08-03T16:23:04+03:00
Общество

Тарифы на коммуналку в Астрахани предложили поднять на 5,3%

Предложение местных властей на 2020 год должно утвердить правительство страны
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Астраханские власти предложили повысить тарифы на коммуналку в 2020 году на 5,3%.Астраханские власти предложили повысить тарифы на коммуналку в 2020 году на 5,3%.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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С июля коммуналка по традиции подорожала. Не успели астраханцы получить потяжелевшие платежки, как служба по тарифам Астраханской области сообщила о грядущем повышении тарифов на коммунальные ресурсы. Средний индекс изменения размера платы на 2020 год местные власти предложили установить на уровне 5,3%. Считали следующее подорожание тарифов «с учетом утвержденных инвестиционных программ, заключенных концессионных соглашений и других причин, вызывающих рост тарифов выше уровня текущей инфляции».

Как сообщили «КП-Волгоград» в службе по тарифам Астраханской области, предложения по установлению максимальной планки роста совокупного платежа за коммуналку для астраханцев на уровне 5,3% уже направили в Федеральную антимонопольную службу - ФАС России. Окончательные цифры подорожания коммунальных услуг по всем регионам на 2020 год должно утвердить правительство РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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