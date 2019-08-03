В Волгограде соседи «сдали» воровавшего воду владельца особняка

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-03T16:06:06+03:00

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В Волгограде более тридцати тысяч семей задолжали за воду, тепло и водоотведение. Самые большие суммы долга у тех, кто незаконно подключается к сетям. Зачастую, люди это далеко не бедные, просто не желающие платить. Вот только рано или поздно бесплатные ресурсы оборачиваются крупным штрафом. Очередную незаконную врезку в городской водопровод и канализацию обнаружили на днях в Дзержинском районе на улице Перелазовской. «Сдали» владельца элитной недвижимости его соседи.

Владелец огромного трехэтажного особняка не стал утруждать себя заключением договора с ресурсоснабжающей организацией. А жильцы соседних домов испугались, что из-за нарушения правил подключения к сетям вся улица и их дворы могут утонуть в нечистотах. По адресу вышли контролеры - опасения подтвердились.

- Вода от сети городского водопровода поступала в трехэтажный коттедж по трубе диаметром 40 миллиметров, канализационная труба диаметром 100 миллиметров была выведена в колодец. Сейчас владельцу особняка грозит не только отключение водоснабжения, но и возмещение причиненного ущерба, - рассказали «КП-Волгоград» в «Концессии водоснабжения».

Пока ресурсники составили акт о бездоговорном потреблении (объем при этом считают по максимальной пропускной способности водовода и канализации, работающих круглосуточно). А также предложили хозяину дома заключить договор и заплатить. Если он не сделает этого по доброй воле, платить все равно придется. Только расходы увеличатся.

ИСТОЧНИК KP.RU