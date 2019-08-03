В Волгоградской области иномарка перевернулась на мосту: водитель погиб
Страшное ДТП случилось ранним утром в Октябрьском районе Волгоградской области. Четыре человека ехали на «Шевроле Нива» по дороге в сторону хутора Антонов. Летели на приличной скорости. Около половины пятого утра на мосту через реку Аксай машина вылетела на левую обочину и врезалась в ограждение. Удар был такой силы, что иномарка опрокинулась. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, 31-летний водитель иномарки погиб на месте ДТП. В больницу увезли его ровесника-пассажира. Еще двоим находившимся в автомобиле врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте.
Всего за прошедшие сутки а дорогах области произошло восемь серьезных ДТП. Двое погибли, еще десять человек получили ранения.
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ИСТОЧНИК KP.RU