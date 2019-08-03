2019-08-03T09:51:09+03:00
Недвижимость

В начале августа отключат горячую воду в шести районах Волгограда

Жителям придется обходиться без удобств от одного дня до двух недель [график отключений горячей воды]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мыться в тазике придется до двух недель.Мыться в тазике придется до двух недель.Фото: Валерий ШАХОВ
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В августе 2019 в Волгограде продолжаются отключения горячей воды. Последние дни осталось потерпеть без удобств жителям десятков домов Красноармейского района, Тулака в Советском, Семи Ветров в Дзержинском. Уже отключили на две недели водоснабжение в Кировском на улице Курчатова. На первой неделе августа к списку тех, кто будет мыться в тазике, присоединятся жители десятков домов шести районов Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», с 6 августа на две недели отключат горячую воду на трех улицах Тракторозаводского района. Всего на пару дней – на трех улицах в Ворошиловском. С 7 августа на 14 дней без горяченькой останутся почти двадцать домов в Дзержинском, а также 13 домов в заполотновской части Центрального района и еще несколько домов в Ворошиловском. В этот же день отключат горячую воду и в Советском. А вот самый южный район Волгограда, Красноармейский, отключения на этой неделе затронут меньше всего. Потерпеть неудобства придется только жильцам дома №70 на улице Доценко.

Полный график отключения горячей воды в Волгограде в августе 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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