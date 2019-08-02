2019-08-02T21:03:51+03:00
Общество

Полицейские на ночь прервали поиски пропавшего под Волгоградом ребенка

В субботу на прочесывание местности выйдет еще и Росгвардия
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ищут Светлану 250 человек.Ищут Светлану 250 человек.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Пропавшую без вести в Михайловском районе Волгоградской области 16-летнюю Светлану Сорочинскую ищут уже третьи сутки. С каждым днем поисковая группа, которая прочесывает леса, реки, озера и частные дома, становится все больше. Но до сих пор никаких следов исчезнувшего подростка не нашли. На ночь поиски прервали – в темноте обнаружить «потеряшку» шансов почти нет. Еще есть надежда найти подростка живой. Хотя следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, в пятницу осматривали окрестности уже двести пятьдесят человек. Усилили группировку отряды из Фролово, Волгограда, Новой Анны. А утром в субботу на подмогу казакам и полицейским придут еще и бойцы Росгвардии.

Напомним, подросток ушла из дома вечером 31 июля. Она - инвалид детства и совсем не ориентируется в пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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