Волгоградский подрядчик потратил деньги фонда капремонта на дом у моря

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-02T17:03:39+03:00

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В Волгограде завели уголовное дело на руководителя строительной фирмы. Мужчину подозревают в мошенничестве с деньгами фонда капитального ремонта. Получив более девяти миллионов рублей аванса на работы в шести домах, руководитель фирмы-подрядчика купил себе на них жилье у моря. Часть потратил на другие свои нужды, с капремонтом никак не связанные. Меж тем старые дома все ждут ремонта, который так и начался.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, речь идет о шести домах в на юге Волгограда на улице Шумилова и в поселке Веселая Балка. Договор на их капремонт регоператор заключил с подрядчиком в мае 2018 года. Дело о мошенничестве в особо крупном размере при капремонте возбудили по итогам прокурорской проверки. Ход расследования прокуратура взяла на контроль.

Расследование ведет следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Оперативное сопровождение за региональным УФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU