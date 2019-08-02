Идут ливни с грозой и градом: коммунальщики Волгограда в режиме боевой готовности

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-02T16:45:03+03:00

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Похоже, что август подхватил июльскую эстафету и решил не баловать волгоградцев этим летом жарким солнцем. А в ближайшие дни обещает показать всю мощь своего настроя: начиная с 2 августа и в течение трех дней Волгоградскую область будет заливать дождями. Да еще какими. По прогнозам Волгоградского Гидрометцентра, нас ждут ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.

- С вечера 2 августа и до конца суток 4 августа, а также ночью и днем 5 августа местами по Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 23 28 метров в секунду, - предупреждают волгоградские синоптики.

В администрации города «КП-Волгоград» уже заявили, что все оперативные городские службы приведены в полную готовность к действиям в условиях непогоды.

- Ремонтные и аварийные бригады готовы к немедленному реагированию на нештатные ситуации, установлено дополнительное дежурство всех служб, обеспечивающих жизнедеятельность областного центра, проверен технический запас необходимых материалов и оборудования, - говорят в мэрии.

А спасатели настоятельно рекомендуют: водителям не оставлять машины под деревьями, а пешеходам обходить раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

В связи с ожидаемым шквалистым ветром и грозой специалисты не исключают возможных сбоев на наружных инженерных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU