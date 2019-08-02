2019-08-02T14:29:47+03:00
Происшествия

11 волгоградцев ранено и 1 погиб в ДТП с автобусом на Ставрополье

В числе пострадавших и четыре ребенка из Волгоградской области [фамилии пострадавших]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ПАСС СК.Фото ПАСС СК.
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Стали известны имена пострадавших в смертельной аварии с пассажирским автобусом, который следовал по маршруту «Ставрополь-Волгоград». На момент ДТП в нем находилось 26 пассажиров и два водителя. Уцелели только трое - они отказались от госпитализации. Пять человек погибли, среди них и один наш земляк - мужчина из Волжского. Как сообщил "КП-Волгоград" собственный источник, в числе пострадавших также 11 волгоградцев, среди них и четверо детей.

По уточненным данным, госпитализированы с места ДТП 18 человек. Среди них волгоградцы:

- Бохарева П. (несовершеннолетний);

- Милешникова Р.

- Малышкина В.

- Апресян Е.

- Погосян А. (несовершеннолетний)

- Погосян А. (несовершеннолетний)

- Нешатый А.

- Синкина М. (несовершеннолетняя)

- Топчеева М. (в реанимации);

- Малышнина Г.

- Летягин А. (в реанимации).

Все доставлены в Апанасенковская ЦРБ с. Дивное.

Один из погибших - Самощенко Алексей (житель Волжского).

Тем временем, следователи изучают записи видеорегистраторов. Предположительно, виновником аварии стал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу. Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения "ушел" на обочину, где машина с людьми перевернулась в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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