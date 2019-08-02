Обвиняемый в подмене органов патологоанатом Волгограда попал в больницу

СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-02T14:23:59+03:00

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В Дзержинском районном суде Волгограда 2 августа 2019 должно было состояться заседание по делу о взятках и подмене органов в Волгоградском областном патологоанатомическом бюро. Однако заседание в очередной раз перенесли. На этот раз причиной стал главный обвиняемый – бывший главный патологоанатом региона Вадим Колченко не смог явиться в суд. Как рассказал «КП-Волгоград» один из участников процесса, Колченко сейчас находится на лечении в 25-й больнице Волгограда. Следующее заседание по громкому делу назначено на 8 августа.

Процесс по делу о коррупции и подмене органов в волгоградском морге обещает быть долгим. На скамье подсудимых бывший начальник бюро Вадим Колченко и двое его подчиненных – врач Екатерина Черкасова и завотделением Наталья Герасименко. Обвиняют их по пяти статьям. По делу проходит двенадцать потерпевших и более сотни свидетелей. Слушание уже не раз переносили, кто-то из участников процесса постоянно не является на заседания.

В числе потерпевших - семья Елены Мачкалян, которая в январе 2017-го потеряла ребенка и умерла сама по халатности медиков. Чтобы скрыть истинную причину смерти, в волгоградском морге подменили печень роженицы. И «списали» смерть на «аутоиммунный гепатит».

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ИСТОЧНИК KP.RU