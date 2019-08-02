В Астрахани поймали маньяка, грабившего женщин

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-02T12:58:20+03:00

29-летний мужчина нападал на астраханок в темных переулках, а бабушку чуть не задушил в собственном доме

Изменить размер текста: A A

Этот 29-летний астраханец за несколько недель совершил три ограбления. Причем в жертвы выбирал не себе подобных, а слабых и беззащитных женщин, а одну бабушку чуть не забил до смерти. К счастью окружающих, его поймали и отправят за решетку.

Как установили следователи, первое ограбление мужчина совершил 2 декабря прошлого года. Он залез в дом к 72-летней пенсионерке из села Увары, повалил ее на кровать и стал бить ее по лицу и душить. Женщина сопротивлялась, как могла, но на время потеряла сознание. Пока грабитель искал деньги, бабушка пришла в себя и смогла убежать. Этот нелюдь забрал у нее 2,5 тысячи рублей.

Через две недели, когда деньги закончились, мужик вновь пошел грабить. На этот раз стал выбирать своих жертв на улицах Астрахани в темных переулках. Сначала он напал на 23-летнюю девушку, потом на 36-летнюю женщину. Благо, не убил, а только деньги забрал - у одно й 950 рублей, у второй - 400.

По «горячим» следам, бандита поймали уже на следующий день. Его задержали сотрудники угрозыска.

- Пока длилось следствие, мужчина находился под стражей. сейчас расследование завершено, дело передали в суд, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU