2019-08-02T11:00:36+03:00
Происшествия

Одна в дерево, вторая - в кювет: под Волгоградом разбились две «семерки»

А в Суровикинском районе водитель грузовика чуть не убил четырех молодых людей на «десятке»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водитель на скорости не справился с управлением.Водитель на скорости не справился с управлением.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сразу две «семерки» попали в ДТП с разницей в несколько часов на волгоградских дорогах. И обе аварии произошли по вине водителей. В Михайловке 49-летний мужчина «летел» домой по трассе «Жирновск – Вешенская» и на скорости не справился с управлением. Машину снесло на обочину, где она врезалась в дерево.

- Водитель скончался на месте, - сообщают в ГУ МВД по региону.

А в Даниловском районе 29-летний «шумахер» на «семерке» не справился с управлением по дороге из хутора Дорожкина, и машина слетела в кювет. Сам виновник остался невредим, а вот его 22-летний пассажир теперь в больнице.

От удара с грузовиком машину снесло с дороги, где она врезалась в дерево. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

От удара с грузовиком машину снесло с дороги, где она врезалась в дерево.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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