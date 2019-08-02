2019-08-02T10:33:55+03:00
Происшествия

На юге Волгограда водитель фуры протаранил иномарку: женщина погибла, двое - в больнице

Дальнобойщик-дагестанец не уступил дорогу легковушке
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Легковушку от удара многотонника отбросило на фонарный столб.Легковушку от удара многотонника отбросило на фонарный столб.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Жуткая авария произошла вечером 1 августа в Красноармейском районе Волгограда. Там фура буквально снесла с дороги легковушку. Погибла женщина, которая была за рулем иномарки, две ее пассажирки с травмами в больнице.

ДТП произошло примерно в 20.45 на улице Лазоревой. 32-летний житель Дагестана мчался за рулем своего многотонника «Мерседес Бенц Актрос» с полуприцепом в сторону улицы Бобровской. Машин в это время на дороге немного и он разогнал фуру так, что не остановился даже для того, чтобы пропустить «Шевроле Авео», которая двигалась по главной дороге.

- От удара грузовика легковушку, за рулем которой находилась 54-летняя жительница Краснодарского края, отбросило на световую опору, - рассказывают подробности случившегося в ГУ МВД по региону.

Несмотря на все усилия медиков, женщина водитель легковушки скончалась от полученных травм в больнице. Две пассажирки «Шевроле Авео» - 24-летняя молодая женщина и 15-летняя девушка - получили серьезные травмы, но выжили. Сейчас они находятся в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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