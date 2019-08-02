В Волгограде ищут водителя, насмерть сбившего пешехода

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-02T10:03:02+03:00

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Это случилось на Спартановке в Волгограде примерно в полночь 2 августа. 37-летний мужчина переходил проезжую часть, причем в положенном для этого месте - по пешеходному переходу, когда его сбила машина. От полученных травм пешеход скончался на месте, а водитель сбежал.

Как установили правоохранители, автомобиль мчался по улице Николая Отрады со стороны улицы Мясникова в сторону улицы Богомольца. И, видимо, ехал очень быстро, так как даже не притормозил перед «зеброй», которая расположена напротив дома №1 по улице Николая Отрады. Пешеход получил смертельные травмы, а водитель даже не «скорую» помощь не вызвал.

- Предположительно виновник ДТП был на автомобиле марки «Ауди» черного цвета, - сообщают в ГУ МВД по региону.

Водителя еще не нашли. Поэтому полицейские обращаются к волгоградцам с просьбой помочь в поиске виновника ДТП.

- Полиция просит очевидцев и всех, кому что-либо известно о личности скрывшегося водителя сообщить по телефонам дежурной части городского отдела ГИБДД 93-77-75 либо 02, - обращаются в Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU