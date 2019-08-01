2019-08-01T20:53:44+03:00
Происшествия

Поиски пропавшей в лесу 16-летней волгоградки остановили до утра

Решается вопрос о привлечении к поиску оперативников уголовного розыска
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Весь день полицейские прочесывали лестной массив. Пока хороших вестей нет.Весь день полицейские прочесывали лестной массив. Пока хороших вестей нет.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Уже больше суток прошло с момента, как в Михайловском районе Волгоградской области пропала 16-летняя Светлана Сорочинская. Ушла она из дома, напомним, вечером 31 июля, и как в воду канула. Весь день, 1 августа ее искали полицейские, волонтеры, местные жители. Но пока безрезультатно. В 21.00 было принято решение приостановить поиски до утра. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в ГУ МВД по региону.

- Группировка сил и средств, задействованных в поиске без вести пропавшей Светланы Сорочинской, отработала значительный объем лесного массива. Местность прочесывали и кинологи со служебными собаками. Задействовали даже спецтехнику - квадрокоптеры. Пока хороших известий нет, - констатируют в ГУ МВД по Волгоградской области.

В поиске девушки задействовали даже квадрокоптеры. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В поиске девушки задействовали даже квадрокоптеры.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Правоохранителей из соседних районов отпустили пока по домам. Завтра, 2 августа, они продолжат прочесывать местность.

- Рассматривается вопрос усиления группировки силами сводного отряда аппарата Главка. Кроме поисковых групп из соседних районов, в Михайловку направлена группа опытных оперативников уголовного розыска, - добавляют в ведомстве.

Напомним, ситуация осложняется тем, кто девочка - инвалид детства и страдает тяжелыми врожденными заболеваниями. Она дезориентирована и не может самостоятельно выбраться из незнакомой местности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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