2019-08-01T20:03:10+03:00
Общество

В Астрахани на День ВДВ вновь отключат фонтаны

Причина традиционная - проведение технических работ
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Астраханский водоканал 2 августа традиционно проводит технические работы на фонтанах. Ну вы поняли.Астраханский водоканал 2 августа традиционно проводит технические работы на фонтанах. Ну вы поняли.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Астрахани День ВДВ, который вся страна отмечает 2 августа, проходит всегда бурно и ярко. Возможно, не так помпезно, как День военно-морского флота, но весело точно. Причем так весело, что в городе по такому случаю перекрывают движение транспорта в местах проведения шествия десантников, запрещают продажу алкоголя в магазинах, которые встречаются на пути празднующих, и даже выключают фонтаны.

Этот год не стал исключением. Как подтвердили «КП-Волгоград» в администрации Астрахани, 2 августа в городе фонтаны работать не будут. Причина каждый год неизменная - «МУП города Астрахани «Астрводоканал» будет проводить технические работы на фонтанном комплексе города». И добавляют, что с 3 августа фонтаны будут работать по утверждённому графику с 7 утра до 11 ночи.

В Волгограде фонтаны, конечно, не выключают, но охрану общественного порядка все равно усиливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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