В Астрахани случайно открытая дверь автомобиля убила велосипедистку

СЕГОДНЯ 19:42 2019-08-01T20:07:46+03:00

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Одно нелепое движение водителя стоило жизни молодой волгоградки, и сломало ему судьбу. А произошло вот что: в тот день мужчина находился за рулем своего автомобиля. Он припарковался на обочине, высадил пассажиров и уже собирался отъезжать, когда понял, что задняя левая дверь не захлопнута. Чтобы не вставать с водительского сидения, он потянулся рукой к задней двери и резко открыл ее, чтобы захлопнуть посильнее. Но не успел.

Он открыл дверь как раз в тот момент, когда мимо машины проезжала девушка на велосипеде. Ее отбросило ударом на проезжую часть, прямо под колеса автомобиля, который мчался по трассе. Машина переехала велосипедистку, шансов выжить у нее не было. Она скончалась почти мгновенно. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

И теперь водитель проходит по уголовному делу по статье «нарушение другим участником движения правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Прокуратура утвердила уже обвинительное заключение и передала дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU