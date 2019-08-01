2019-08-01T18:40:43+03:00
Общество

В Волгограде геи и лесбиянки решили провести митинг в день ВВС

И уже подали заявку за проведение мероприятия у театра
Наталья ГЛАЗУНОВА
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День для митинга ЛГБТ выбрали 12 августа.День для митинга ЛГБТ выбрали 12 августа.Фото: Нигина БЕРОЕВА
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В администрацию Краснооктябрьского района подали заявление с просьбой провести в Волгограде гей-парад. Точнее митинг под лозунгом «За права ЛГБТ-молодёжи России».

«Цель - привлечь внимание общества и государства к проблемам несовершеннолетних лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и прочих. Призвать к расширению брачного равноправия на всех граждан, включая ЛГБТ. Призвать к толерантности и равноправию в отношении социальной группы ЛГБТ…», - значится в заявлении, которое подали на проведение митинга.

Провести это мероприятие инициаторы решили в гайд-парке нашего города, на площади Металлургов у театра «Царицынская опера». Планируют, что соберут около 50-ти человек. Обещают митинговать недолго - пару часов с 12.00 до 14.00. А вот дату выбрали интересную - 12 августа. Дата символичная - во всем мире в этот день отмечают День молодежи. Однако, в России этот день ассоциируется несколько с другим праздником - День ВВС (военно-воздушных сил). Трудно представить, как в России можно совместить два этих события. Впрочем, поданная заявка, это еще не утвержденный факт. В Волгоградской области не единожды хотели провести подобные мероприятия, но до проведения дело так и не дошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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