Камышинский арбузный фестиваль попал в ТОП-3 гастрособытий лета

СЕГОДНЯ 18:06 2019-08-01T18:06:26+03:00

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Если вы еще не решили, куда отправиться этим августом, взгляните на «тройку» самых лучших и самых популярных гастрособытий лета. Составили этот рейтинг эксперты сайта ТурСтат на основании отзывов своих клиентов. Так вот, в «тройку» попали городской пикник «Пир на Волге» в Ярославле, фестиваль стрит-фуда Street Food Weekend в Калининграде и главное - Камышинский арбузный фестиваль в Волгоградской области.

Арбузный фестиваль уже давно снискал славу удивительного праздника. Ведь здесь можно не только наесться сладких и вкусных волгоградских арбузов, но и весело провести время. В этом году, кстати, организаторы обещают еще больше развлечений и конкурсов. Будут и метание арбузов, и гонки на арбузных лыжах, и перетягивание каната на скользкой поверхности. Кульминацией станут гонки на колесницах. Напомним, пройдет в этом году Камышинский арбузный фестиваль 24 августа.

И еще на заметку гастрономам-туристам: в августе в число популярных гастрономических орен-эйров также попали «Калейдоскоп вкуса» в Бокситогорске Ленинградской области и фестиваль «Русская каша» в Белгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU