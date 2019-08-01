В Волгограде автобус №43 изменит маршрут: поедет мимо больниц

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-01T17:04:34+03:00

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Автобус №43, который связывает между собой Тракторозаводской и Краснооктябрьский районы Волгограда, в ближайшие дни вновь изменит маршрут. По просьбе жителей «красного» он теперь будет проезжать мимо поликлиники №2.

Напомним, год назад маршрут этого автобуса уже корректировали. Люди попросили, чтобы он заезжал на улицу Таращанцев. И администрация Волгограда пошла навстречу: с 1 сентября 2018-го эту улицу включили в путь следования. На этот раз жители Краснооктябрьского района пожаловались на то, что старикам проблематично добираться в поликлинику №2. И предложили чиновникам еще раз изменить маршрут «сорок третьего».

- С улицы Тарифной автобусы №43 будут спускаться на малый проспект Ленина, проедут до перекрестка с улицей Пельше и поднимутся вверх на улицу имени Таращанцев. При этом они будут делать остановки у поликлиники №2 и клинической больницы №5. Далее транспорт пойдет по привычному маршруту, - поясняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Напомним, пусть следования автобуса №43 начинается от остановки «Алюминиевый завод» и заканчивается на площади Возрождения.

ИСТОЧНИК KP.RU